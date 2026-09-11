Corsa Champions, Biasin avvisa Milan e Juve: “Inter, Roma, Como e Napoli sono avanti”

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Fabrizio Biasin analizza il nuovo Milan di Ruben Amorim e mette in guardia i rossoneri e la Juventus nella corsa alla Champions League.

Il nuovo Milan di Ruben Amorim è ancora alla ricerca dei propri equilibri, ma il tempo a disposizione per recuperare terreno nella corsa alla Champions League non è molto. È questa la riflessione di Fabrizio Biasin, intervenuto a Radio Sportiva, secondo cui il cambio radicale rispetto alla gestione di Allegri richiede inevitabilmente un periodo di adattamento: “Ci sono tutta una serie di giocatori che devono ancora trovare la loro dimensione di campo, ed è un po’ quello che si temeva: un cambio così radicale da un anno all’altro - da Allegri, che faceva un certo tipo di calcio, ad Amorim - ti porta a dover reclamare tempo. Il tempo però è poco, perché in questo momento Milan e Juventus devono accorciare rispetto a chi l’anno scorso è andato in Champions League. Quelle squadre - sicuramente l’Inter, ma anche la Roma e il Como - non hanno ridotto il loro vantaggio, e io ci metto anche il Napoli, perché il Napoli, che pure ha perso a Milano contro l’Inter, ha giocato una bella partita. Quindi attenzione Milan e Juve, perché non si può perdere troppo tempo e troppo spazio”.

Biasin: “Inter, Roma, Como e Napoli sono avanti”

Il giornalista sottolinea quindi come il problema per Milan e Juventus sia rappresentato soprattutto dal mancato recupero sulle dirette concorrenti, che hanno mantenuto il vantaggio della passata stagione: “La cosa che deve fare un minimo allarmare, anche se è vero che siamo solo all’inizio, è che mentre il Milan e la Juve stanno cercando un’altra volta la loro dimensione, devono accorciare su squadre che l’anno scorso gli sono arrivate davanti e non hanno ancora accorciato. Inter, Roma, Como e Napoli sono avanti”.