Infortunio Osimhen, i tempi di recupero: salta tutto il tour de force? Probabile rientro dopo la sosta

Victor Osimhen ha già saltato 27 partite a causa dei problemi fisici rimediati durante le soste, quand'è impegnato con la nazionale nigeriana. Ma adesso il conto va aggiornato. A queste 27, potrebbero aggiungersene altre 5-6, dopo la lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra riportata sabato scorso durante l'amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita.

E' questa la diagnosi che arriva direttamente dal club azzurro. Per infortuni di questo tipo, in genere i tempi di recupero si attestano sui 30 giorni. L'ex Lille, dunque, rischia di restare fuori fino alla prossima sosta, saltando tutto il prossimo tour de force e con lo scenario più plausibile che è il ritorno in campo contro l'Atalanta il 25 novembre.

Certo, Victor ci ha abituati bene, ha sempre recuperato in fretta dai vari guai fisici che gli sono capitati, quindi magari proverà a rientrare prima della sosta. Ma almeno 4-5 gare ai box sarà costretto a viverle. A Rudi Garcia l'arduo compito di sostituirlo contro Hellas Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana e probabilmente anche il ritorno di Champions League ancora con l'Union e l'Empoli il 12 novembre, ultimo match prima di una nuova pausa.

Hellas Verona-Napoli, 21 ottobre

Union Berlino-Napoli, 24 ottobrre

Napoli-Milan, 29 ottobre

Salernitana-Napoli, 4 novembre

Napoli-Union Berlino, 8 novembre

Napoli-Empoli, 12 novembre