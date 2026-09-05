Scotto: "McTominay dice no al rinnovo e salva il Napoli"

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Su Hotel Football, su Youtube, ha parlato Giovanni Scotto. Il giornalista ha commentato le operazioni di mercato del Napoli: "Mi risulta che McTominay abbia già detto no al rinnovo con il Napoli rimandando il discorso. Scott ha ancora altri due anni di contratto e dunque non è in scadenza, per ora. Ha la sua età e può restare anche senza rinnovare. Questo significa che il Napoli deve convincere con un giocatore di 29 anni che ha uno stipendio alto che non vuole rinnovare. Intanto è arrivata la notizia ufficiale del rinnovo di Di Lorenzo.

Io sono molto felice del suo rinnovo, credo che sia giusto e bello in un calcio sempre meno romantico. Alcuni giocatori anche abbastanza grandi rinnovano facilmente, vedi Politano. Invece Marianucci pure sta rinnovando e mi domando, perché? Lui non ha ancora dimostrato nulla. Tornando su McT, lui per ora non rinnova con il Napoli. Per il futuro non posso saperlo. Ma proprio McT potrebbe dare una mano al Napoli. Se il Napoli dovesse perderlo, infatti, il club potrebbe guadagnare una cifra importante per rinforzarsi. E lui ha anche parlato del Real Madrid. Questa rosa va svecchiata. Ovviamente mi auguro possa restare a lungo, però".