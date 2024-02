Inter-Zielinski, Romano: “Visite mediche fatte, ora la firma sul contratto”

Piotr Zielinski è ormai un nuovo giocatore dell'Inter. La notizia era risaputa ormai da tempo, ma adesso manca davvero poco anche all'ufficialità

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è ormai un nuovo giocatore dell'Inter. La notizia era risaputa ormai da tempo, ma adesso manca davvero poco anche all'ufficialità. Come riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato Sky, il calciatore polacco ha svolto le visite mediche e manca solo la firma sul contratto.

L'Inter chiude così l'affare a parametro zero, per il classe '94 pronto un contratto a lungo termine con l'approdo in nerazzurro che avverrà a partire dal primo luglio. Non è l'unico colpo in entrata di Marotta: anche per Mehdi Taremi è questione di ore, mancano solo le visite mediche e la firma per l'attaccante del Porto, acquisito con la stessa formula di Zielinski.