Invasione post-gara con un morto, Osimhen in Nigeria perché verrà sentito dalla Polizia

La folle invasione dei nigeriani al fischio finale ha provocato anche la morte di un medico che si trovava sul campo per conto della Fifa e della Caf

Victor Osimhen dovrebbe rientrare solo quest'oggi a Napoli, dopo la mancata qualificazione mondiale della Nigeria, reduce dall'1-1 col Ghana e l'epilogo drammatico con la folle invasione dei nigeriani al fischio finale, scatenando tafferugli che hanno provocato anche la morte di un medico che si trovava sul campo per conto della Fifa e della Caf per i consueti controlli antidoping, probabilmente calpestato dall’orda inferocita.

Proprio per i controlli del caso si spiega il ritardo nel rientro di Osimhen, scrive Raffaele Auriemma su Sigonfialarete: "La polizia si è attivata per ricostruire l’accaduto e ha voluto sentire anche i protagonisti, testimoni oculari, come calciatori, allenatori e steward presenti sul campo. Osimhen, che ovviamente ha ricevuto dal Napoli il permesso a non rientrare giovedì, non ha potuto lasciare la Nigeria, proprio per la necessità di essere sentito dagli inquirenti nigeriani".