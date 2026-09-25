Italia-Belgio, le formazioni: De Bruyne e Di Lorenzo dal 1', le scelte del Mancini bis
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Belgio, match valido per la prima giornata del Gruppo A di Nations League. Roberto Mancini al suo "secondo esordio" sulla panchina degli azzurri riparte dal 4-3-3: in porta Donnarumma, in difesa il capitano del Napoli Di Lorenzo insieme a Mancini, Coppola e Calafiori. Le chiavi del centrocampo sono affidate al giovane Romano, ai suoi lati Tonali e Barella. Attacco atipico con la coppia Pio Esposito-Kean e largo destra Cambiaghi. Nuovo corso anche nel Belgio: il ct Mark Van Bommel si schiera a specchio e non rinuncia a Kevin De Bruyne.
Le formazioni ufficiali di Italia-Belgio
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora, Doumbia, Frattesi, Zoma, Scalvini, Maldini.
Commissario tecnico: Roberto Mancini.
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts.
A disposizione: Vandervoordt, De Busser, Debast, Theate, Lavia, Lukaku, Openda, Lukebakio, Keita, Seys, Vanaken, Fernandez-Pardo.
Commissario tecnico: Mark van Bommel.
ARBITRO: Siebert (Germania)
ASSISTENTI: Seidel e Foltyn (Germania)
IV UFFICIALE: Stegermann (Germania)
VAR: Dankert (Germania)
AVAR: Muller (Germania)
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