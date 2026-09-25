Clamoroso Icardi, non potrà guidare fino al 2099: sanzionato per colpa di un video

vedi letture

Mauro Icardi, inibizione preventiva alla guida in Argentina dopo la diffusione di un video e gli accertamenti sulla validità della sua patente.

Problemi lontano dal campo per Mauro Icardi. Il Ministero dei Trasporti della provincia di Buenos Aires ha disposto un’inibizione preventiva alla guida nei confronti dell’attaccante argentino, dopo la diffusione di un video pubblicato dalla sua compagna Eugenia “China” Suárez. Nelle immagini l’attrice viaggia con parte del corpo fuori dal finestrino e senza cintura di sicurezza, mentre Icardi si trova al volante. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato che la patente argentina del calciatore era scaduta dal 2019.

Icardi, la misura può essere revocata: resta il nodo della nuova patente

Come riferito da Mundo Deportivo, diverse fonti indicano la misura come valida fino al 2099, anche se non si tratterebbe necessariamente di un divieto definitivo. Prima di ottenere una nuova licenza, infatti, Icardi dovrà sottoporsi a una valutazione per stabilire la sua idoneità alla guida. L’argentino ha inoltre sostenuto di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029. Sul fronte calcistico, invece, l’attaccante è ancora svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Galatasaray. Nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Lazio, ma i contatti non hanno portato alla chiusura dell’operazione. Essendo senza contratto, Icardi può comunque firmare con un nuovo club anche dopo la chiusura della finestra estiva del mercato.