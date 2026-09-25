Lucca già bocciato, Tmw: "Andrà via in estate, già scelto il nuovo attaccante!"

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II Napoli saluterà Lorenzo Lucca in inverno. II centravanti, arrivato nell'estate del 2025, dopo la bocciatura di Antonio Conte pare non essere visto granché meglio dal nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. Per questo arriverà un altro attaccante - nel mirino c'è Davis - e Lucca può andare via anche in prestito, come successo nella seconda parte della scorsa stagione, quando era finito al Nottingham Forest. Lo riporta Tmw.

Allegri aveva deciso di tenerlo in rosa, ma già dalle prime partite ha capito di non essere entusiasta delle sue caratteristiche tecniche. C'era stato anche un alterco dopo l'ultimo contropiede della sfida fra Napoli e Bologna - vinta dagli azzurri - che era stato sprecato malamente dal centravanti, tanto da far infuriare il proprio tecnico. Gli ultimi secondi sono stati di grande apprensione, tanto che al fischio finale la rabbia per la gestione dell'ultima ripartenza ha preso il posto della gioia, almeno momentaneamente. Dunque Lucca tornerà sul mercato e il Napoli acquisterà un altro centravanti: certo è che le cifre spese per De Laurentiis difficilmente potranno rientrare: la valutazione è crollata e quindi servirà un prestito nel campionato italiano per cercare di rivalutarlo, sperando che possa fare bene e poi arrivi una conferma definitiva.