Nuovo centro sportivo, Repubblica: "Da Qualiano frenano sull'accordo"

vedi letture

Nuovo annuncio di De Laurentiis che ha parlato di futura casa del Napoli a Qualiano. Il tema, scrive Repubblica, continua a suscitare dubbi e interrogativi, soprattutto alla luce dei tempi e delle modalità con cui i progetti annunciati dovrebbero concretizzarsi. Tra le questioni più discusse c’è quella relativa al nuovo centro sportivo, un’opera indicata come strategica per il futuro della società e sulla quale, al momento, non sembrano esserci certezze definitive.

Sopralluoghi confermati, ma nessuna trattativa in dirittura d’arrivo

Da Qualiano arrivano conferme sui sopralluoghi effettuati dagli emissari azzurri. Le verifiche sul territorio, dunque, ci sono state e testimoniano l’interesse del club per l’area individuata. Tuttavia, dalle stesse interlocuzioni emerge un quadro ancora lontano da una conclusione concreta dell’operazione. Non risulta infatti esserci alcuna trattativa in dirittura d’arrivo per l’acquisto dei terreni sui quali dovrebbe sorgere il centro sportivo. Il progetto resta quindi al centro dell’attenzione, ma senza che siano stati compiuti, almeno per ora, i passi decisivi per trasformare gli annunci in un’operazione definita.