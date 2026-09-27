Rinnovo Anguissa in salita! Tmw: "Non è escluso l’addio già a gennaio"

Rinnovo Anguissa ancora lontano: Manna apre all’addio e anche gennaio può diventare decisivo per il futuro del camerunese.

Il futuro di Frank Anguissa resta uno dei dossier più delicati in casa Napoli. Prima della sfida contro la Fiorentina, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva fatto chiarezza sulla trattativa, confermando i contatti avuti a fine agosto con il centrocampista e il suo entourage. La posizione del club era stata espressa senza giri di parole: “Se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene”. In caso contrario, Manna aveva aperto anche alla separazione al termine della stagione: “Non ci saranno problemi, nel caso, a separarsi a fine anno”.

Distanza sull’ingaggio e nuovo infortunio: gennaio può diventare uno snodo

Il Napoli ha già esercitato l’opzione che permette di mantenere Anguissa sotto contratto fino al 30 giugno 2027, ma per un ulteriore prolungamento le distanze restano importanti. Il camerunese punta a un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, contro gli attuali 3,6 milioni, e i confronti tra il suo agente Maxime Nana e Manna non hanno ancora prodotto un accordo. In questo scenario non viene esclusa neppure una possibile partenza a gennaio. A complicare il momento c’è inoltre il nuovo infortunio rimediato a Firenze: una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra, che arriva in una stagione nella quale Anguissa ha finora raccolto appena 238 minuti in quattro presenze.