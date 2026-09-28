Hojlund perde la pazienza e lascia l'intervista: "Non voglio più parlarne"

Episodio che sta facendo discuture in Danimarca che riguarda Rasmus Hojlund. Dopo la vittoria per 2-0 di domenica contro il Galles, un giornalista ha chiesto a Rasmus Højlund di commentare tutta la vicenda legata a Hojbjerg e, in particolare, la collaborazione a centrocampo tra lo stesso Hojbjerg e Morten Hjulmand.

L'attaccante ha chiarito immediatamente di non avere intenzione di aggiungere altro: "Non ho davvero più voglia di parlarne. Non farò altri commenti su questa vicenda. Ieri ero in conferenza stampa e mi è stata fatta la stessa domanda. Come ho già detto un miliardo di volte, non c'è più nulla da aggiungere", ha dichiarato Hojlund.

Subito dopo gli è stata posta un'altra domanda sullo stesso argomento, alla quale Hojlund ha brevemente rifiutato di rispondere. Quando il giornalista ha provato a proseguire dicendo "quindi, se guardiamo...", l'attaccante ha deciso di interrompere l'intervista e andare via. L'intero episodio è durato appena 40 secondi.

La vicenda nasce dalle dichiarazioni rilasciate da Højbjerg dopo la sconfitta di giovedì a Oslo, parole che hanno provocato molto clamore in Danimarca. Circa 17 ore più tardi, il centrocampista si è scusato.