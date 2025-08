Ultim'ora Juanlu-Napoli, è quasi fatta! Romano: "Affare in chiusura da 17mln in quattro anni"

"Il Napoli sta finalizzando l'accordo per Juanlu Sanchez con il Siviglia presentando una nuova offerta ufficiale. Pacchetto da 17 milioni di euro da pagare in quattro anni. Il giocatore vuole il Napoli nonostante l'interesse di Wolves e un altro club di Premier League". Lo ha scritto Fabrizio Romano su X. Questa mattina il giocatore aveva incontrato il Siviglia con i suoi agenti in sede spingendo per l'addio al Napoli. Ora serve l'accordo definitivo tra i due club che ormai è ad un passo.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Ora il giocatore, dopo essere stato in vacanza dopo la fine degli Europei U21 con la Roja, sta per tornare al lavoro e intanto aspetta novità dai suoi procuratori. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.