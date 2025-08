Juanlu-Napoli, Rai: si chiude entro stasera! Accordo in dirittura, si limano i dettagli

Sul sito Rai, il giornalista Ciro Venerato fa sapere: "Accordo in dirittura di arrivo per Juanlu Sanchez del Siviglia. Va sistemata solo percentuale di rivendita. I bonus facili. E i diritti d'immagine del terzino. Entro stasera va definito tutto. Wolwherampton alla finestra (Jorge Mendes ha rilanciato nelle ultime ore), ma Napoli in pole. Vanno sistemate ultime pratiche. Ore decisive per fumata bianca", si legge. Juanlu questa mattina è stato nella sede del Siviglia con i suoi agenti: vuole fortemente Napoli e si augura che l'affare si chiuda nel giro di poche ore. Affare dunque ora ad un passo dalla definizione. Conte aspetta il suo nuovo esterno a destra.

Per Juanlu, giovanissimo talento spagnolo utile anche per la lista Serie A essendo classe 2003, Manna era già stato in Spagna un mese fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, ora. Manca pochissimo. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro ma utile subito.