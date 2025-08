Juanlu-Napoli, Sky: offerta da 17mln, si attende via libera del Siviglia

Il Napoli è in attesa del via libera definitivo da parte del Siviglia per chiudere l’acquisto del terzino destro Juanlu Sanchez. Il club di De Laurentiis ha presentato una nuova offerta da 17 milioni di euro, leggermente più alta rispetto alla precedente ma senza bonus, e ora aspettano la risposta del club andaluso. Anche il classe 2003 è in attesa, dopo aver avuto un incontro con il Siviglia insieme ai suoi agenti, ribadendo la volontà di trasferirsi in Italia.

Il giocatore vuole fortemente il Napoli, tanto da essersi imposto col club andaluso per la cessione. Lo spagnolo ha fatto sapere al Siviglia che non è intenzionato ad accettare l’offerta del Wolverhampton se non dovesse andare in porto il passaggio in Italia. La società di De Laurentiis fa leva proprio sul desiderio del giocatore di vestire l’azzurro, e tutto lascia pensare che si tratti ormai di una questione di tempo prima di chiudere definitivamente l’operazione. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.