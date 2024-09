Live Juventus-Napoli, pre partita: le scelte degli allenatori

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz. Vlahovic. All. Thiago Motta

17.00 - Sono ufficiali le scelte di formazione degli allenatori.

Le ultime sul Napoli

Ad oggi negli azzurri non risulta alcun indisponibile, fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista Serie A. C'è però una grande novità in casa Napoli: mister Antonio Conte sta pensando seriamente al cambio modulo: 4-3-3 con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera più di Spinazzola. Sacrificato Mazzocchi per inserire in mezzo al campo McTominay, che va così verso l'esordio dal primo minuto, accanto a lui Lobotka e Anguissa. Nel terzetto offensivo Kvaratskhelia non si tocca e Politano va verso la conferma, anche se David Neres scalpita per la prima chance da titolare; i due esterni agiranno a supporto di Romelu Lukaku. Un'altra alternativa dell'ultim'ora è un 3-5-2 con Mazzocchi al posto di Politano (o con quest'ultimo a tutta fascia).

Le ultime sulla Juventus

Mister Thiago Motta nel suo 4-2-3-1 dovrà rinunciare agli infortunati Milik e Conceiçao ma recupera Gatti come annunciato in conferenza stampa. Da capire se il difensore italiano ci sarà dal primo minuto, in caso si prepara Savona a sostituirlo con Kalulu che scalerebbe a fare il centrale insieme a Bremer, mentre a sinistra non ci sono dubbi su Cambiaso; in porta ovviamente Di Gregorio. In mediana sono in quattro per due maglie: Locatelli, Khephren Thuram, Douglas Luiz e McKennie, con i primi due leggermente in vantaggio. Sulla trequarti il terzetto Nico Gonzalez-Koopmeiners-Yildiz si disporrà alle spalle di Vlahovic, pronti dalla panchina Weah e Mbangula.

Statistiche - Il Napoli ha vinto sei degli ultimi nove incroci con la Juventus: dal 2019/20 i partenopei sono la squadra che ha battuto più volte i bianconeri. Gli azzurri vengono da una striscia di tre vittorie consecutive: l'ultima volta che ne hanno messe in fila almeno quattro, sulla panchina sedeva Luciano Spalletti nell'anno dello scudetto. La formazione di Conte è quella ad aver tentato più tiri in questa Serie A (72), mentre quella di Thiago Motta ne ha concessi meno di chiunque altro (25). Romelu Lukaku ha segnato due gol nelle prime due partite di questa stagione in azzurro: in carriera non è mai riuscito a segnare in tutte e tre le partite d'esordio. Dusan Vlahovic solo contro la Roma ha una peggiore media gol rispetto al Napoli (tra le avversaria affrontate per almeno 300 minuti): il serbo ha segnato solo un gol in 516 minuti disputati contro gli azzurri. La Juventus non ha subito nemmeno un gol nelle quattro partite di questo campionato e solo in altre quattro occasioni aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro gare disputate in Serie A (1965/66, 1983/84, 1986/87 e 2014/15). Solo nella più recente di queste (2014/15) è riuscita a non subire gol anche nella quinta (record per i piemontesi nel massimo campionato).

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla trasferta dello Stadium forte del 4-0 al Cagliari che ha segnato la striscia di tre vittorie consecutive, ma la squadra non potrà essere seguita dai propri tifosi in quanto la trasferta è stata vietata ai residenti della provincia di Napoli. I partenopei alle ore 18.00 affronteranno la Juventus di Thiago Motta, galvanizzata dal 3-1 rifilato al PSV in Champions. In stagione i bianconeri non hanno ancora perso, peraltro subendo solo un gol (proprio in Champions): in Serie A due successi per 3-0 in avvio contro Como e Verona, per poi fermarsi sullo 0-0 sia con la Roma che ad Empoli. La Vecchia Signora con il sostegno del proprio pubblico proverà a ritrovare i tre punti in campionato, dopo due pareggi di fila.