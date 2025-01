Kvaratskhelia, uno degli intermediari: "6 mesi di lavoro silenzioso, ce l'abbiamo fatta!"

L'addio di Kvaratskhelia nel mercato di gennaio ha sorpreso i tifosi, ma non certo i protagonisti della trattativa. Il georgiano, tentato dal Psg già nelle scorse sessioni di mercato, era in trattativa con il club francese già da 6 mesi per stessa ammissione di uno degli intermediari dell'operazione. Sui social infatti circolano le parole di Mitch Bakks che su Instagram ha pubblicato i momenti della firma ed un messaggio:

"Un grande lavoro richiede tempo, ma ce l'abbiamo fatta nuovamente. Kvara al PSG, ben fatto! Ben fatto a tutto il team, 6 mesi di lavoro silenzioso finiti al meglio! Grazie a Mamuka Jugeli ed alla sua famiglia ed al calciatore per essere stati onesti e rispettosi, qualcosa di strano oggi nel settore, ma ci sono ancora molti giocatori per cui vale la parola e il rispetto".