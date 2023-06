La frase di Danso che lo avvicina al Napoli

Kevin Danso è il primo obiettivo del Napoli per la sostituzione di Kim. Il centrale austriaco del Lens ha grandi ambizioni

Kevin Danso è il primo obiettivo del Napoli per la sostituzione di Kim. Il centrale austriaco del Lens ha grandi ambizioni e, come riporta il Corriere dello Sport, vorrebbe misurarsi in una big. Tempo fa, in un'intervista, disse: "Ogni professionista vorrebbe vincere titoli e trofei. Il mio sogno è la Coppa del Mondo, ma so che sarà difficile. Mi accontenterei della Champions". Tradotto: dopo aver fatto molto bene in Ligue 1 con una squadra che non culla ambizioni da vertice, è arrivato il momento di misurarsi in una realtà decisamente più competitiva. Il Napoli lo aspetta.