La straordinaria possibilità: Sarri, Higuain, Ibra e Conte al San Paolo

Una possibilità, un'idea, un'ipotesi, una delle tante in questo periodo d'incertezze e proposte. L'ultima coinvolge il destino della Coppa Italia individuata dalla politica del calcio come prima competizione da far ripartire. D'altronde si tratta di tre partite, sono poche, semplici, e il primo trofeo verrebbe assegnato. Ma all'idea se ne aggiunge un'altra: giocarla al Sud, a Napoli, al San Paolo. Troppo rischioso Torino come città di Juve-Milan, nonostante sia quella la sua dimora.

La proposta resta sospesa ma è straordinaria nel suo clamore: vorrebbe dire ritrovarsi nel giro di pochi giorni Sarri e Higuain al San Paolo con Ibrahimovic, poi Conte e Lukaku per il ritorno col Napoli. Sfilata di campioni per due partite di grande valore, ovviamente a porte chiuse, tornando a riassaporare il calcio, quello vero, quello che ci manca tanto. Una soluzione, questa, da valutare per bene, che avrà bisogno di approfondimenti, che andrebbe studiata nel dettaglio, poi ovviamente approvata.

Il Napoli ci spera, è con un piede in finale di Coppa Italia, vorrebbe ricominciare proprio dalla sfida con l'Inter, semifinale di ritorno, che è stata anche la prima partita sospesa. L'annuncio arrivò proprio la mattina prima della gara. Da allora col calcio s'è fermata anche la vita ma prima o poi tutto ricomincerà. Magari proprio dal San Paolo.