Uno spagnolo in terra iberica. È una delle idee che frulla nella testa di Rino Gattuso, costretto a fare i conti con l’emergenza e la conta dei disponibili (ogni giorno con qualcuno in meno da aggiungere alla lista).

C’è il Granada giovedì, l’Atalanta domenica pomeriggio come un treno vista Champions a cui bisogna provare a restare aggrappati in tutti i modi. Valutazioni che appartengono a Gattuso, al club, a De Laurentiis che sa bene cosa significherebbe non rientrare tra le prime quattro per il secondo anno di fila.

C’è dunque da fare una scelta, mettere sul tavolo tutte le considerazioni su questa doppia sfida e fare delle rinunce, o quanto meno tutelare quelli che in questo momento danno maggiori garanzie. Per Bergamo si attende il ritorno di Demme, ma c’è un Fabiàn che ha bisogno di immagazzinare minuti utili a ritrovare la condizione migliore dopo il Covid.

La variante spagnola. Possibile, dunque, che a trovare un posto dal primo minuto contro il Granada giovedì sera possa esserci proprio il numero 8, che non gioca una gara dal 1’ dal lontano 10 gennaio, nella trasferta di Udine. Potrebbe essere lui la prima mossa di Gattuso per provare ad allungare le risicate rotazioni.