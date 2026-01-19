Lang e Lucca via! Rai: dentro un attaccante e un esterno, in lista c’è anche Zirkzee!

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: “Il Napoli entro domani dismetterà Lang, che di fatto ha accettato la corte del Galatasaray, da noi anticipata il 4 gennaio col viaggio in Turchia di Al Dursun. Il calciatore sperava nella Roma, ma l'operazione in questo momento la Roma non la può fare dopo aver speso 52 milioni per Malen e Vaz. Quindi ne ha approfittato il Galatasaray, diamo anche le cifre, due milioni di prestito più 30 di diritto e non obbligo.

Lucca, dopo aver detto no a Mourinho, no allo Zenit, no a Inzaghi che lo voleva in Arabia, è poco convinto del Pisa, sta per dire sì invece al Nottingham. Definito tutto invece con Lina Sulucu, ex CEO della Roma, ora al Nottingham, un milione di euro per il prestito con un obbligo che diventa tale se il Nottingham raggiunge determinati obiettivi a 35 milioni.

Ora però venduti questi due bisogna prendere un attaccante e un esterno. Allora al momento il nome in attacco meno difficile da prendere, poi non è detto che il Napoli prenda questo, è En-Nesyri, attaccante del Marocco che il Fenerbahce darebbe volentieri in prestito. Molto più dura, ma il Napoli li sta valutando, strappare all'Everton Beto, allo United Zirkzee e soprattutto alla Roma Ferguson. Passiamo all'esterno, i nomi sono Maldini, che piace anche alla Juve, Sterling del Chelsea, ma è bene ricordare che gli inglesi hanno esaurito gli slot per i prestiti all'estero, Bangula del Werder Bremen, ex Juventus, Cambiaghi del Bologna e Laurienté del Sassuolo”.