Lazio-Napoli, probabili formazioni: Conte ha un dubbio. Tre rientri nei convocati

Il Napoli di Antonio Conte deve rispondere al Milan che ha vinto a Cagliari e per farlo servirà superare un'altra trasferta - la sesta di fila tra Serie A, Champions e Supercoppa - stavolta contro la Lazio di Maurizio Sarri, domenica alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono una squadra che nelle tante difficoltà è comunque riuscita a restare a galla soprattutto grazie al lavoro del suo allenatore, ex di turno: per gli azzurri quindi sarà una sfida difficile ma non di certo impossibile visto il divario tecnico.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte continuerà sulla stessa strada che ha portato tre vittorie consecutive e il trofeo della Supercoppa. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, inamovibili nel trio difensivo Di Lorenzo e Rrahmani, per l'ultima maglia Juan Jesus resta favorito su Buongiorno. Nessun dubbio su McTominay e Lobotka in mediana, poi sulla fascia destra è confermato Politano, a sinistra Spinazzola dovrebbe farcela dopo il problemino accusato con la Cremonese. In attacco ancora Neres ed Elmas a supporto di Hojlund, con Lang e Lucca che sembrano destinati all'addio. Ritornano tra i convocati Beukema e Olivera, possibile chiamata pure per Meret dopo il lungo stop.

Le ultime sulla Lazio

Maurizio Sarri schiererà il suo classico 4-3-3 e sono solo un paio i ballottaggi in formazione. Tra i pali Provedel, al centro della difesa la coppia Gila-Romagnoli, sulle corsie agiranno Marusic e Pellegrini. In cabina di regia pronto Cataldi coadiuvato da Guendouzi e Basic, quest'ultimo in pole su Vecino; in attacco dovrebbe toccare a Noslin in assenza di Castellanos, mentre sugli esterni si preparano capitan Zaccagni e uno tra Cancellieri e Isaksen.

Stadio Olimpico (Roma) domenica 4 gennaio ore 12:30

LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Ballottaggi: Cancellieri-Isaksen 55-45%, Basic-Vecino 60-40%, Noslin-Pedro 70-30%

Indisponibili: Gigot, Patric, Hysaj, Dele-Bashiru (Coppa d'Africa), Dia (Coppa d'Africa)

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lukaku

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli