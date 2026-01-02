Castellanos via, la Lazio ha già il sostituto: la scelta di Sarri per il Napoli

La scelta dell’attacco dipende molto dalle mosse di mercato e dalle ultime prove. Con Castellanos diretto a Londra per iniziare una nuova avventura al West Ham, riporta il Corriere dello Sport, col Napoli toccherà a Noslin guidare il tridente. Un onere e un onore per l’olandese, così come è accaduto a Udine.

L’argentino non sarà neanche convocato per il big match all’Olimpico, Noslin - con 2 gol segnati finora - dovrà garantire le reti considerando anche l’assenza di Dia impegnato in Coppa d’Africa. L'olandese e Zaccagni sono certi di una maglia contro gli azzurri, il dubbio maggiore è Cancellieri - Isaksen.