Le condizioni di Insigne: sosta ai box per sfidare Sarri

Lorenzo Insigne non si è allenato col gruppo nella giornata di martedì a Castel Volturno per la rifinitura in vista della partenza per Mosca. Il capitano del Napoli ha lavorato in palestra e si è scelto di non farlo partire per la sfida allo Spartak Mosca, in quanto ha svolto terapie e differenziato in palestra a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli non è a rischio per la sfida in campionato contro la Lazio

"Lorenzo che però non dovrebbe essere a rischio per la Lazio: la sua assomiglia più a una sosta ai box che a uno stop prolungato, e sebbene le sue condizioni saranno rivalutate giorno dopo giorno è possibile guardare con una certa fiducia al prossimo impegno. Alla sfida con Sarri in programma domenica al Maradona" si legge sul quotidiano.

