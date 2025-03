Le probabili formazioni di Napoli-Inter: sorpresa Gilmour, la scelta sul modulo

vedi letture

È giunto il momento del match più atteso, lo scontro Scudetto tra Napoli e Inter. Lo Stadio Maradona sarà teatro della super sfida, dove le due squadre - distanti un punto l'una dall'altra - si giocheranno la vetta della classifica. Gli azzurri sono stati sconfitti dal Como e così scavalcati all'ultima giornata, dovranno reagire per battere i nerazzurri e inseguire il sogno del "quarto". È Antonio Conte contro Simone Inzaghi, Romelu Lukaku contro Lautaro Martinez, Lobotka contro Calhanoglu, McTominay contro Barella, miglior difesa contro miglior attacco. È la partita dell'anno.

Statistiche - Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro l'Inter in Serie A (4N, 6P): nel periodo contro nessun'altra squadra i partenopei hanno ottenuto meno successi e perso così tante gare. Per la quinta volta nelle ultime 10 stagioni, Napoli e Inter si sfideranno iniziando la giornata nelle prime due posizioni in classifica; in questi quattro precedenti, dopo un primo successo degli azzurri (2-1 con doppietta di Higuain, 30 novembre 2015), ci sono stati poi tre pareggi.

Il Napoli non trova il successo da quattro gare in campionato (3N, 1S): una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A; i partenopei, dopo la sconfitta contro il Como, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l'Inter in casa (0-3). L'Inter giocherà una gara iniziando la giornata da capolista per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso 15 settembre (1-1 sul campo del Monza).

Romelu Lukaku con una rete andrebbe in doppia cifra per la quinta volta da quando ha debuttato nella competizione (2019/20), nel periodo solo Lautaro Martinez (sei) ci è riuscito in più occasioni in Serie A. Giacomo Raspadori, dopo i gol contro Como e Lazio, potrebbe andare a segno per tre presenze di fila per la prima volta in Serie A. Lautaro Martinez ha segnato solo un gol in sei sfide sul campo del Napoli in Serie A. Hakan Calhanoglu ha segnato in due delle ultime tre sfide contro gli azzurri (nel match di andata e nello 0-3 dell'anno scorso); il turco ha segnato sette gol da fuori area in nerazzurro in Serie A, di cui gli ultimi due in questi due incontri con i partenopei.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe riproporre il 3-5-2 visto con Como e Lazio, nonostante sia mancata la vittoria, e mettersi a specchio con l'Inter. In porta pronto Meret, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo confermati Politano e Spinazzola sugli esterni, in mediana agiranno Lobotka, McTominay e a sorpresa potrebbe essere Gilmour a sostituire l'infortunato Anguissa; è ballottaggio con Billing. Dunque altra chance al tandem d'attacco Raspadori-Lukaku, ma c'è la possibilità di inserire Olivera al posto di Jack e passare al 4-3-3.

Le ultime sull'Inter

Dopo il turnover in Coppa Italia, Simone Inzaghi schiererà di nuovo i suoi titolari. Tra i pali c'è Josep Martinez visto l'infortunio di Sommer, in difesa Acerbi, Bastoni e a completare Bisseck, Pavard rimarrà in panchina per dare un ricambio agli esterni. Infatti, sulle corsie laterali gli unici disponibili sono Dumfries e Dimarco, mentre al centro si prepara Calhanoglu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. È tornato ad allenarsi in gruppo Thuram che stringerà i denti per fare coppia dal 1' con Lautaro Martinez, se non dovesse farcela è pre-allertato Taremi.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), sabato 29 febbraio ore 18:00

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Gilmour-Billing 55-45%, Raspadori-Olivera 55-45%

Indisponibili: Mazzocchi, David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Ballottaggi: Bisseck-Pavard 55-45%, Mkhitaryan-Zielinski 60-40%, Thuram-Taremi 55-45%

Indisponibili: Sommer, Di Gennaro, Zalewski, Carlos Augusto, Darmian

Diffidati: Bastoni, Barella, Mkhitaryan

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net