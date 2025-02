Conte studia vari moduli: ne sta provando quattro in allenamento

Tante ipotesi per il Napoli in vista dell'Inter. Tante soluzioni per Conte. Ne studia varie, il tecnico, a Castel Volturno. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Conte sotto la pioggia a Castel Volturno valuta l'abito più adatto al big-match contro l'Inter.

Studia varie soluzioni: il 4-2-3-1 che in fase di non possesso diventa 4-4-2, il 4-3-3 schierando sia Olivera che Spinazzola, il 4-3-2-1 con Politano e Raspadori più stretti ma al momento l'opzione più concreta è il 3-5-2 schierandosi a specchio con l'Inter. Billing al posto di Anguissa, Spinazzola titolare con Olivera pronto a subentrare e la coppia d'attacco Lukaku-Raspadori come nel primo tempo di Como in cui il Napoli ha ben figurato".