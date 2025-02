Sky - Inter, Thuram passa dalla tribuna subito al campo: conferme sul Napoli

Dalla tribuna al campo, senza passare dalla panchina. Dopo aver saltato per un problema alla caviglia le ultime due partite con Genoa e Lazio, tra campionato e Coppa Italia, Marcus Thuram sarà con ogni probabilità titolare nella super sfida scudetto del Maradona che sabato sera metterà di fronte Inter e Napoli. Come da copione, il francese, che ieri si era allenato parzialmente in gruppo, oggi ha svolto tutto il lavoro con i compagni. Avanzando fortemente la sua candidatura per fare coppia in attacco con Lautaro Martinez. Lo riporta Sky Sport.

