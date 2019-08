LIVE - Fiorentina-Napoli 3-4 (9' rig. Pulgar, 37' Mertens, 42' rig., 67' Insigne, 50' Milenkovic, 55' Callejon, 65' Boateng): azzurri di nuovo in vantaggio!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

87' - Pulgar crossa sul piazzato: Koulibaly svetta e manda in angolo. Il cross di Pulgar è spizzato sul secondo palo e arriva sul destro dell'argentino. Palla che rimbalza larga dalla porta di Meret.

83' - Ultimo cambio nel Napoli: fuori Dries Mertens, entra Hysaj. Di Lorenzo andrà a fare l'esterno altro e Callejon il riferimento offensivo al centro.

79' - Prosegue il possesso palla del Napoli, la Fiorentina non riesce a fermarlo.

77' - Esordio in serie A Franck Ribery che entra al post di Sottil. Boato del Franchi e saluto di Lorenzo Insigne.

75' - Il Napoli prova ad addormentare la partita con un gran possesso palla, Elmas subito protagonista del gioco azzurro.

72' - Secondo cambio anche nella Fiorentina: fuori Badelj, entra Benassi.

71' - Due cambi per il Napoli: dentro Ghoulam per Mario Rui ed Elmas per Allan.

70' - MERTENS! Conclusione del belga dalla distanza, sulla quale Dragowski para in due tempi, anche se non in perfetto stile. Intanto si sta scaldando Ribery sotto la curva.

67' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! PARTITA INCREDIBILE! NAPOLI ANCORA AVANTI CON INSIGNE! Palla di Mertens dalla destra per il taglio di Callejon che mette al centro per Insigne che si piega e di testa realizza il gol del 3-4.

65' - Gol della Fiorentina! Appoggio dalla sinistra per Boateng che dal limite colpisce rasoterra con un preciso diagonale: palla sul palo e poi in rete.

64' - Sottil! Stupenda percussione dell'esterno destro viola, lanciato a tutta velocità e capace di lasciare sul posto Allan. Tiro-cross al centro sul quale si oppone Meret. Angolo. Nulla di fatto dal corner.

63' - Risposta azzurra con Fabian, palla deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner ci prova Insigne, palla ancora deviata in calcio d'angolo. Nulla di fatto dal successivo tiro dalla bandierina.

61' - BOATENG subito pericoloso con un calcio forte da fuori. Bella conclusione, che però non impensierisce più di tanto Meret. Para il portiere del Napoli.

59' - Primo cambio della partita, per la Fiorentina. Entra Boateng, al posto di Vlahovic.

57' - Tentativo da fuori area di Zielinski, palla fuori dallo specchio.

55' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! CALLEJON! Insigne recupera palla e appoggia per Callejon che con un diagonale bellissimo batte il portiere e riporta gli azzurri in vantaggio.

52' - Nuovo calcio d'angolo per la Fiorentina: conclusione di Castrovilli da fuori area, palla deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, Chiesa va alla conclusione, palla centrale bloccata da Meret.

50' - Gol della Fiorentina. Chiesa salta Allan e Koulibaly e allarga su Sotil, la sua conclusione viene deviata in angolo da Mario Rui. Dalla bandierina cross per la testa di Milenkovic che salta in cielo e fa 2-2.

47' - Vlahovic prova un'azione solitaria fatta di caparbietà, ma finisce per allungarsi troppo il pallone. Meret poi ferma tutto in uscita bassa.

21.50 - Via al secondo tempo.

21.35 - All’intervallo di Fiorentina-Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Kalidou Koulibaly: “Sapevamo che al Franchi era molto difficile, facciamo sempre fatica contro la Fiorentina. Abbiamo iniziato così così, poi dopo l’1-0 dei viola abbiamo alzato il ritmo e siamo riusciti a ribaltarla ma dobbiamo stare attenti perchè hanno tanti giocatori di talento”.

45'+2' - Finisce qui il primo tempo: azzurri in vantaggio 2-1 grazie a Mertens e al rigore di Insigne che ribaltano l'iniziale vantaggio di Pulgar che aveva portato in vantaggio i viola.

45'+1' - Cross di Di Lorenzo a cercare Mertens che cerca il tiro di sinistro a volo ma non trova il pallone.

45' - Concessi due minuti di recupero.

42' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! LORENZO INSIGNE! RADDOPPIO AZZURRO. In pochi minuti ribaltato il risultato, Insigne spiazza Dragowski.

39' - Calcio di rigore per il Napoli! Contatto tra Mertens e Castrovilli nell'area viola: palla sul dischetto per gli azzurri.

37' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! DRIES MERTENS! UN GOL FANTASTICO DEL BELGA! Prodezza di Dries. Insigne recupera palla su Badej, servizio per Mertens che calcia dal limite e batte un Dragowski non perfetto.

35' - Triangolazione sulla corsia mancina tra Castovilli e Chiesa con il primo che si porta in area ma si porta il pallone oltre la linea e l'azione sfuma.

33' - Tentativo da lontanissimo di Chiesa, la palla è potente ma finisce lontana dallo specchio.

32' - Koulibaly si propone come esterno sinistro e va al cross ma la Fiorentina libera. Ottima uscita di Manolas in anticipo sul tentativo di ripartenza della Fiorentina.

31' - GRANDE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Callejon al cross per Mertens, la Fiorentina chiude in calcio d'angolo. Dalla bandierina la palla arriva a Koulibaly che calcia di destro, palla deviata in angolo. Nulla di fatto dal successivo corner.

29' - Assurda la Fiorentina: il gioco viene fermato con il Napoli in possesso palla perchè il pallone colpisce l'arbitro. I giocatori viola, dopo che la palla viene scodellata, non restituiscono palla agli azzurri.

27' - Federico Chiesa prova a far ripartire la Fiorentina in contropiede ma viene raddoppiato e il suo cross diventa preda facile della difesa azzurra

26' - Ora il Napoli prova a manovrare il pallone e aumenta la pressione ma non trova lo sbocco giusto verso la porta.

24' - Ancora un'ammonizione per il Napoli: ammonito Mario Rui per una trattenuta sul solito Sotil.

23' - Lancio lungo di Badej, palla direttamente tra le braccia di Meret.

22' - Napoli impreciso nei lanci lunghi: ci prova per due volte Zielinski prima per il taglio di Callejon e poi aprendo per Mario Rui ma non riesce a trovare i compagni.

20' - Pericolosa la Fiorentina su punizione: palla al centro di Pulgar per Milenkovic che di testa sfiora la porta.

19' - Ammoniti Allan e Callejon: il primo per aver steso ancora una volta Sotil, il secondo per proteste.

17' - Retropassaggio pericolosissimo di Pulgar, Fabian non ci arriva per un soffio.

15' - Manolas mette giù Sotil che prova a partire in velocità: punizione per la Fiornetina ma Chiesa manda altissimo.

13' - Riecco il Napoli: Cross profondo di Insigne dal lato sinistro. Pezzella salta in anticipo su Manolas e manda in angolo. Dalla bandierina schema che manda al cross Zielinski. Traversone del polacco in area di rigore, sul quale allontana di testa Milenkovic.

12' - Chiesa! Subito dall'altra parte, con il figlio d'arte che approfitta di un recupero difensivo di Lirola e, servito da Badelj, conclude di mancino da fuori. Tiro centrale, para facile Meret.

10' - Ruiz! Prova a dare la carica ai suoi, calciando dalla lunga distanza. Conclusione smorzata, che arriva docile tra le braccia di Dragowski.

9' - Gol di Pulgar. Fiorentina in vantaggio. Il cileno spiazza Meret e fa 1-0.

7' - Decretato il calcio di rigore per la Fiorentina

6' - Sospetto controllo di Zielinski in area di rigore col braccio mentre tentatava di ostacolare Castovill, Massa va personalmente a visionare l'episodio al monitor. VAR review!

4' - La Fiorentina attacca con grande intensità, il Napoli per ora fatica ad uscire dalla pressione viola.

3' - Tentativo della Fiorentina con Chiesa che supera Di Lorenzo e mette al centro per Vlahovic che tenta il colpo di tacco ma viene murato.

2' - Prova a fare possesso palla in avvio la squadra di casa sostenuta dal tifo locale.

20.45 - Inizia la stagione 2019-20: via a Fiorentina-Napoli

20.40 - Squadre che fanno ingresso in campo in un clima straordinario con lo stadio sold-out. Napoli con la classica divisa azzurra.

20.35 - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli: "Sto tremando, quest'emozione è troppo grande: sono in Italia a vedere una partita della mia squadra per la prima volta. Siamo nervosi ma non per il risultato, per quello che sta succedendo: mi vogliono in curva, per i selfie... Sto invecchiando ma è bello! Ai ragazzi due giorni fa ho detto che l'applauso dello stadio mi ha toccato il cuore, voglio ricambiare. Partita in curva? No... sono vecchio! Ho un po' di mal di schiena".

20.30 - Giro di campo del presidente Commisso e tifo già incandescente.

20.20 - Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Fiorentina: "Sarà una bellissima partita ma anche dura per noi, a Firenze hanno ritrovato entusiasmo, non sarà facile ma ci siamo preparati bene per questa partita. Avvio difficile? Noi cercheremo di vincere anche contro la Juve, in ogni partita vogliamo vincere, prima o poi dobbiamo giocare contro tutte, siamo pronti e cominciamo da questa che sarà dura ed importante".

20.00 - Grande atmosfera al Franchi per la prima della nuova proprietà. Prevista anche una coreografia: sono state distribuite delle bandierine sui posti di tutti i settori dello stadio. Sopra queste bandiere bianche si trova la scritta con l'hashtag "Questa è Firenze". La stessa frase è scritta anche in cima alla tribuna con la scritta Mediacom.

19.42 - Le formazioni ufficiali. Nel Napoli c'è Mario Rui al posto di Ghoulam rispetto alle previsioni. Nella Fiorentina invece diverse novità con Venuti a sinistra ed il '97 Castrovilli a centrocampo con Pulgar e Badelj. In attacco il '99 Sottil ed il 2000 Vlahovic con Chiesa.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Pulgar, Badelj; Sottil, Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne; Mertens.

19.20 - In molti attendono quelle che saranno le scelte di Ancelotti, le prime della stagione, per la sfida di stasera contro la Fiorentina. Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha lanciato su Twitter le ultime sulla possibile formazione azzurra: "Secondo me Mario Rui dall’inizio al posto di Ghoulam e poi tutto come previsto".

I numeri della sfida certificano che quello di Firenze non è un campo facile per gli azzurri e non lo è stato neanche negli ultimi anni nonostante una squadra ad altissimi livelli. Delle ultime 10 sfide tra le due squadre, ben 5 sono terminate con il risultato di partità. L'ultima vittoria azzurra a Firenze risale all'1-0 del 9 novembre 2014. In generale invece nei 69 precedenti al Franchi il Napoli s'è imposto solo 15 volte (18 pareggi e 36 vittorie viola). Quattro volte le squadre si sono incrociate alla prima stagione: il Napoli s'è imposto solo nel 1950 (da allora due vittorie viola e un pareggio nel 2010). Score decisamente negativo per Montella: ha perso tutte le ultime sei sfide di serie A contro il Napoli e complessivamente solo due vittorie e due pareggi e ben otto sconfitte.

Scelte obbligate per Ancelotti che non può contare su Milik non al meglio e quindi spazio da falso nove per Mertens. Il belga non ci sarà quindi nel terzetto di trequartisti con Insigne e Callejon e farà spazio per Fabian, provato in quel ruolo anche col Barcellona. In mezzo la coppia Zielinski-Allan ed in difesa la prima uscita per Manolas e Koulibaly con Ghoulam e Di Lorenzo favoriti su Mario Rui e Malcuit, quest'ultimo reduce da un infortunio.

Montella col dubbio Biraghi, destinato all'Inter, ma al momento ha a disposizione solo il '99 Terzic mentre a destra dovrebbe stringere i denti Lirola con al centro Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Benassi, Badelj e Pulgar mentre in attacco non è pronto Ribery, che potrebbe subentrare nel finale, e quindi spazio al '99 Sottil nel tridente con Chiesa e Boateng falso nove, favorito sulla punta 2000 Vlahovic, decisivo in Coppa Italia.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, primo match della stagione degli azzurri! Si parte. Il Napoli comincia la stagione sul campo della Fiorentina, in un ambiente totalmente euforico dopo il cambio di proprietà e l'arrivo di Ribery, completamente diverso da quello dell'ultima sfida che gli azzurri dominarono - come ricordato da Ancelotti in conferenza - ma non riuscendo a concretizzare le tante palle gol create. Il Napoli si presenta forte di una superiorità evidente e soprattutto di una continuità nell'undici titolare (come uomini le novità dovrebbero essere soltanto Di Lorenzo e Manolas) a differenza dei viola che vivono una totale rifondazione. Sono partiti infatti elementi come Veretout, Hugo, Lafont, Muriel, Mirallas, Laurini, Gerson, Edimilson ed a breve anche Biraghi per arrivi come Pulgar, Boateng, Lirola, Badelj, Terzic e, come detto, Ribery, ma Montella ha parlato di almeno altri tre arrivi necessari. Chiesa e Pezzella dovrebbero essere gli unici giocatori confermati nell'11 titolare in campo domani. Da non trascurare la variabile fisica con il Napoli al primo test ufficiale della stagione, a differenza dei viola che non hanno brillato in Coppa - rischiando fino all'80 l'eliminazione col Monza - ma comunque con 90' nelle gambe che potranno aiutare.