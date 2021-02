LIVE - Granada-Napoli, pre-partita: Gattuso rilancia Lobotka e Fabian, i 3 attaccanti in campo

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

20.15 - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida d'Europa League sul campo del Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Arrivare a questa partita con una vittoria è importante per il morale e bisogna sfruttare quest'aspetto. Mancano tanti elementi, ma questo deve responsabilizzare tutti in modo da dare qualcosa in più. La qualificazione alla Champions League passa dal campionato, ma può passare anche dall'Europa League e quindi dobbiamo dare il massimo".

19.50 - Napoli arrivato allo stadio, tra poco inizierà il riscaldamento

19.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto confermato nel Napoli: spazio a Lobotka e Fabian e Gattuso avrà a disposizione Bakayoko e Zielinski dalla panchina. Martinez recupera Montoro e Herrera e schiera Gonalons dal primo minuto a centrocampo. Entrambe le squadre, con Montoro ed Elmas, potranno passare all'occorrenza al 4-2-3-1.

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

19.20 - A breve le scelte ufficiali degli allenatori. Il Napoli giocherà in maglia azzurra nella versione europea con contorni oro.

19.00 - Dovrebbero essere confermate le anticipazioni della vigilia: spazio a Lobotka e Fabian con Elmas sotto punta nel 4-2-3-1

Il sogno di ogni tifoso del Granada è arrivato, scrive il quotidiano locale Granada Hoy per sottolineare l'importanza della sfida per gli spagnoli. "E' arrivato il giorno - si legge - il Granada accoglie il Napoli per una delle gare più emozionante della storia del club. Momenti che vanno goduti perché nessuno sa se torneranno di nuovo. E' un evento storico ed emozionante che i più piccoli ricorderanno negli anni".

Gattuso dunque ruoterà in mediana, l'unico reparto in cui può farlo. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Lobotka, con il rientrante Fabian (che non ha i 90 minuti dopo lo stop per il Covid) ed Elmas che potrebbe oscillare tra mezzala e sotto punta in caso di 4-2-3-1. In panchina dunque dovrebbero esserci solo Bakayoko e Zielinski: il polacco nelle prossime gare avrà un ruolo chiave anche come cambio per preservare - a gara in corso quest'oggi, ma poi anche dall'inizio considerando il lungo stop di Lozano - uno tra Insigne e Politano. La preoccupazione è rivolta proprio agli esterni offensivi, come quelli di difesa, che col continuo utilizzo ogni 3 giorni rischiano di aggiungersi all'infinito elenco di indisponibili.

"Siamo in emergenza da tempo, per le assenze e la fatica dei tanti impegni, ma non siamo venuti qui in vacanza ed ora è inutile piangersi addosso". Così Rino Gattuso alla vigilia della gara col Granada, probabilmente quella più complicata da preparare da quando è sulla panchina del Napoli, e che non può fallire per non pregiudicarsi il cammino europeo. Con gli infortuni di Lozano e Petagna dopo la gara con la Juventus, il tecnico ora ha scelte obbligate anche in attacco - con tre elementi per tre posti - come già da diverse gare in difesa con quattro giocatori per quattro posti. Ieri ha dovuto convocare anche 6 Primavera (per Gattuso "solo alcuni sono pronti al 30% per giocare) che andranno a formare la panchina che avrà solo due veri cambi (sono 14 in tutto i reduci della prima squadra, compreso il portiere di riserva Contini).

