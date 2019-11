LIVE - Milan-Napoli 1-1 (24' Lozano, 29' Bonaventura): fuori Callejon, dentro Mertens

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

60' - Lozano va in percussione ad ampissime falcate. Musacchio però in scivolata trova il tempo dell'intervento, tocca il pallone e atterra il messicano.

59' - Sostituzione per il Napoli: fuori Callejon, dentro Mertens.

58' - INSIGNE! Lozano porta palla, poi lascia ad Insigne. Finta su Romagnoli e destro sul primo palo, ma il capitano spara a lato.

57' - Qualche errore di troppo in mediana da entrambe le partita. Non una gran ripresa fin qui.

54' - Il Napoli fa girare il pallone, molto in orizzontale. Ritmi bassi.

52' - Bonaventura punta Di Lorenzo: serie di finte e cross deviato, facile facile tra le braccia di Meret.

50' - Paquetà fa filtrare per Kessié, che appoggia a Piatek. Il polacco non riesce a calciare.

49' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo la sfera arriva a Koulibaly, che si coordina e calcia in acrobazia, senza inquadrare però lo specchio della porta.

46' - Sostituzione all'intervallo per il Milan: fuori Rebic, dentro Kessié.

46' - PARTITI! Inizia la ripresa.

18.48 - FINE PRIMO TEMPO

45+1 - INSIGNE! CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Palla in profondità per il capitano, che arriva a tu per tu con Donnarumma ma si fa ipnotizzare: il suo tiro sbatte sul portiere.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

44' - Il Napoli fa la partita, il Milan viene fuori a sprazzi. Partita abbastanza equilibrata fin qui.

42' - REBIC! Theo Hernandez appoggia a Krunic, che lo ignora e va al traversone: sul secondo palo impatta di testa Rebic, mettendo largo a due passi.

40' - Guizzo di Lozano, che va via nello spazio. Il suo cross basso viene deviato in angolo da Romagnoli.

37' - Insigne scodella sul secondo palo per Di Lorenzo, che però parte in ritardo e non arriva sulla sfera

35' - CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Theo Hernandez guadagna il fondo sulla corsia mancina e mette un cross a dir poco insidioso. Sul secondo palo Hysaj devia il pallone e lo spedisce ad un centimetro dal palo, che brivido per il Napoli.

34' - Slalom gigante di Insigne, che va via in mezzo a due, ma i movimenti dei compagni tardano e il capitano sbatte sul muro rossonero.

32' - CALLEJON! Transizione veloce del Napoli, che apre su Callejon: dai sedici metri scarica il destro, trovando solo l'esterno della rete.

31' - Zielinski rischia tantissimo con un retropassaggio per Meret, lesto però a correre verso il pallone e anticipare Rebic.

30' - Krunic porta il pallone, converge al centro e lascia il pallone a Bonaventura: destro violento dell'ex Atalanta, Meret non ci arriva ed è 1-1!

29' - Gol Milan. Pareggio di Bonaventura

27' - Maksimovic lotta in mezzo a due sulla bandierina, poi finisce col perdere il pallone.

25' - Insigne calcia a giro da fuori area e spedisce sull'incrocio dei pali, a Donnarumma battuto, steso in tuffo: sulla ribattuta arriva Lozano, che di testa ribadisce in fondo al sacco!

24' - GOL GOL GOL! LOZANO PORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI!

23' - Tocco centrale per Insigne, che sbaglia il controllo sulla trequarti. Molto in ombra fin qui il capitano.

21' - Sugli sviluppi del corner Romagnoli salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è centrale: blocca Meret.

20' - Imbucata per Conti, che riceve sul lato corto dell'area. Cross basso, ma chiude Koulibaly

18' - Palla in verticale per Piatek, ma Maksimovic è in anticipo. Sul prosieguo dell'azione proprio il polacco calcia, spedendo però a lato

16' - Lancio in verticale per Lozano, ma Donnarumma esce e anticipa tutti.

15' - Il Napoli alza il baricentro, Milan che attende

14' - Rientra in campo Rebic: stringe i denti e resta sul terreno di gioco.

13' - Qualche problemino fisico per Rebic: entra lo staff sanitario. Sarebbe un bel guaio per il Milan, che ha già perso Suso nel riscaldamento.

12' - Ennesimo traversone del primo quarto d'ora di Rebic: spazza via la difesa azzurra

10' - Di Lorenzo col tacco fa correre Callejon sulla destra. Il cross è di facile lettura per la difesa.

9' - Il Napoli fin qui sta facendo molta fatica a far girare il pallone. Gli azzurri non collezionano più di 4-5 passaggi di fila.

8' - Ottimo intervento di Meret sul cross di Rebic, forte e teso: in uscita il portiere del Napoli sventa il pericolo

6' - Paquetà riceve da Rebic sulla fascia destra. Cross morbido per Piatek, che però impatta male di testa.

4' - Ancora Bonaventura sulla sinistra. Il numero 5 guadagna il fondo, ma Allan chiude molto bene.

3' - Apertura a sinistra per Bonaventura, che va al cross: facile facile per Meret.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

17.58 - Squadre in campo, grande atmosfera a San Siro con oltre 60mila spettatori.

17.55 - Ultimi aggiornamenti a pochi minuti dal fischio d'inizio del big match contro il Milan. Secondo quanto riferito da Sky, Fabian Ruiz avrebbe accusato un piccolo problema fisico prima della gara contro i rossoneri. Sarebbe questo il motivo per il quale lo spagnolo non figura negli undici titolari.

17.45 - Secondo quanto riferisce Milan TV, problema fisico per Suso che ha abbandonato il campo dopo la prima fase del riscaldamento ed è rientrato negli spogliatoi. Ante Rebic, dopo aver parlato a bordocampo con Pioli, si è unito al gruppo dei giocatori che giocheranno dal primo minuto e quindi dovrebbe prendere il posto di Suso nella formazione titolare.

17.40 - Prima del match, il difensore del Milan, Mateo Musacchio ha parlato a Milan TV: "Sto molto bene, mi sono allenato in gruppo nell'ultima settimane e quindi sto bene. Napoli? Sappiamo che loro sono una squadra forte con giocatori fortissimi. Dovremo fare il nostro lavoro per fare risultato. Milan? Abbiamo lavorato molto bene questa settimana".

17.30 - Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, pochi minuti prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport. "E' stata una vigilia molto concentrata. Ci rendiamo conto dell'importanza di questa gara, è un momento delicato, la classifica non ci piace ma siamo convinti di poter fare una buona prestazione e fare risultato". Sull'attacco: "I problemi offensivi si risolvono lavorando, provando a sviluppare più gioco e creare più occasioni". Si risolvono con Ibrahimovic? "Ibrahimovic è un giocatore importante che ha già scritto pagine importanti qui ed è evidente che quando il suo nome viene accostato al Milan diventa una suggestione irresistibile, ma rimane tale: semplicemente una suggestione. Ora ci concentriamo sul lavoro, per tornare su in classifica, poi quando aprirà il mercato ci confronteremo con l'allenatore e capiremo il da farsi".

17.00 - Tutto pronto a San Siro per il big match di campionato tra Milan e Napoli. Sono state diramate le formazioni delle due squadre: Ancelotti ha scelto Maksimovic al posto di Manolas e Luperto sulla sinistra, in mezzo al campo spazio a Zielinski-Allan affiancati sui lati da Callejon e Elmas. In avanti spazio al duo Insigne-Lozano. Nel Milan obbligate le scelte di Pioli a centrocampo, Biglia in cabina di regia con al suo fianco Paqueta e Krunic. In avanti il tridente Suso, Piatek, Bonaventura

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Elmas; Insigne, Lozano.

Ancelotti dovrà battere anche il tabù San Siro: tra tutti gli stadi di Serie A, il Meazza è l'unico in cui gli azzurri, dall'arrivo di Carletto in panchina, non sono riusciti a far gol. Lo scorso anno, infatti, a Milano sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0, sia con Inter che con Milan. Nella storia, inoltre, il Napoli ha espugnato l'impianto meneghino soltanto 14 volte su 71 precedenti totali: 32 invece i successi rossoneri e 35 i pareggi. Suso e compagni, però, hanno battuto i partenopei cinque anni fa per l'ultima volta.Per tutta la settimana si è parlato di un possibile cambio di modulo per Ancelotti, che ha accarezzato l'idea di un passaggio al 4-3-3 ma probabilmente, stando alle ultime prove a Castel Volturno, confermerà ancora una volta il 4-4-2, assetto tattico da lui preferito e utilizzato nell'esperienza napoletana dalla quarta giornata dello scorso campionato. Sarà ancora emergenza sulla fascia sinistra della difesa: l'allenatore azzurro non ha a disposizione né Mario Rui né Ghoulam, per cui dovrà giocare ancora con un terzino adattato. C'è Luperto in vantaggio, con Hysaj come alternativa. Al centro rientra Manolas insieme a Koulibaly. La più grande novità dovrebbe riguardare il centrocampo. Ancelotti sembrerebbe infatti intenzionato a schierare tutti e quattro i centrocampisti in rosa, con Elmas e Fabian sulle due fasce, Allan (al rientro dall'infortunio) e Zielinski al centro. Out dunque Callejon, mentre Insigne potrebbe passare nei due d'attacco. E' in ballottaggio con Mertens, ma è favorito. Senza Milik, l'altra punta dovrebbe essere Lozano.

Al di là dei risvolti di classifica, il Napoli è chiamato ad una prova convincente per spazzare via tutte le polemiche degli ultimi giorni. Di fronte ci sarà una squadra che non se la passa bene, proprio come gli azzurri: quinto peggior attacco del campionato, il Milan sta facendo tanta fatica anche durante la gestione-Pioli, subentrato a Giampaolo, allenatore con cui sono arrivati appena quattro punti in cinque giornate. Reduce da due k.o. di fila, in casa con la Lazio e sul campo della Juventus, il Milan ha comunque mostrato alcuni progressi nel gioco e a Milano cominciano a vedersi i primi ottimisti.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli! Due settimane di pausa alle spalle, per il Napoli è tempo di tornare in campo e ritrovare certezze. Dopo la sosta c'è subito un big match in casa del Milan, attualmente tredicesimo in classifica, davanti a 60 mila spettatori che proveranno a spingere i rossoneri verso i tre punti. Sarà dura per loro, sarà altrettanto complicato per gli azzurri. Il caos delle ultime settimane di certo non favorisce la formazione di Carlo Ancelotti, alla ricerca di un successo che in campionato manca da oltre un mese. L'allenatore di Reggiolo vive uno dei periodi più complicati della sua carriera e la sua squadra mai era finita nell'occhio del ciclone così. Il momento è delicato, soprattutto perché nelle ultime quattro partite di campionato il Napoli ha collezionato appena tre punti, distanziandosi ancor di più dalle prime due della classe, Juventus e Inter, ma anche dalla zona Champions, attualmente lontana cinque punti. Tra il quarto posto, occupato da Lazio e Cagliari in tandem, e il settimo dei partenopei ci sono anche Atalanta e Roma, il che anticipa una bagarre per la qualificazione alla massima competizione italiana che vedrà invischiati almeno tre-quattro diversi sodalizi.