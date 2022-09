LIVE - Milan-Napoli, pre-partita: Pioli si copre. Raspadori vince il ballottaggio

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

19.25 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 7ª giornata di Serie A. Spalletti scioglie il grande dubbio della vigilia e sceglie Raspadori come prima punta. Per il resto tutto confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Kim al centro. In mediana al centro Lobotka con Anguissa e Zielinski ai lati. In avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro.

19.15 - Il Napoli è arrivato allo stadio Meazza di Milano per il big match di stasera contro il Milan. Tanti tifosi napoletani ad attendere l'arrivo del pullman azzurro all'esterno di San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vrancx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.

Pioli dovrebbe schierare Saelemaekers a destra con De Ketelaere al centro della trequarti e Krunic a sinistra, favorito su Messias, che, in caso di titolarità, si scambierebbe la posizione con Saelemaekers. Per il resto formazione ampiamente confermata con Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa e la coppia Tonali-Bennacer in mediana; davanti l’unica punta è Giroud. Assenti Rebic, Origi, Ibrahimovic e Florenzi.

Senza l’infortunato Victor Osimhen, dovrebbe essere uno il grande dubbio di Luciano Spalletti in vista del big match di San Siro contro il Milan. Per la sfida di stasera il tecnico del Napoli dovrà scegliere tra Raspadori e Simeone, con il primo leggermente favorito sul Cholito dopo le due reti realizzate con Spezia e Glasgow. Per il resto tutto dovrebbe essere confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie e Rrahmani-Kim al centro. In cabina di regia l’intoccabile Lobotka con Anguissa e Zielinski, mentre in avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli