LIVE - Napoli-Real Sociedad 1-0 (34' Zielinski): fine primo tempo!

19.43 - Dopo un solo minuto di recupero, finisce il primo tempo! Napoli avanti all'intervallo contro la Real Sociedad. Azzurri in vantaggio grazie ad un super gol di Zielinski che ha tagliato le gambe alla squadra basca, dimostratasi propositiva in avvio di partita.

45' - Portu va al cross per Willian José: la sua girata di testa termina a lato.

44' - Lancio lungo per Lozano, beccato però in offside.

43' - Il Napoli adesso al giropalla, per prendere fiato e cercare spazi.

41' - Lozano combatte ancora: il messicano in scivolata butta giù Merino e si becca il giallo.

39' - Zubimendi si becca il giallo.

38' - Si rialza Mertens che viene accompagnato fuori dai sanitari, sembra proseguire la sua partita.

37' - Mertens resta a terra dopo uno scontro con Le Normand. Problema alla spalla, a quanto pare.

35' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce fuori a Zielinski, conclusione con l'esterno verso il palo lontano! Tiro imprendibile per il portiere! Vantaggio Napoli!

34' - GOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOL! ZIELINSKI! ZIELINSKI! ZIELINKI! AVANTI IL NAPOLI

32' - Merino ruba palla a Mertens sulla trequarti, avanza palla al piede e spara col mancino: palla in curva.

30' - Sull'altro campo del girone è ancora 0-0 il risultato tra l'AZ e il Rijeka.

28' - Grandissima copertura di Monreal su un traccianti di Fabian per Lozano, già scappato in campo aperto.

27' - La Real Sociedad reagisce subito e torna in attacco, sempre con tantissimi uomini.

26' - BAKAYOKO! Sugli sviluppi del corner il rimpallo favorisce Bakayoko. Il suo sinistro da due passi termina a lato.

25' - Mertens viene ammonito per le giuste proteste per un fallo assurdo che l'arbitro non ha sanzionato in nessun modo.

24' - CLAMOROSO AL MARADONA! Intervento ai limiti del legale di Zubeldia che in tackle stende Lozano partito in velocità! Fallo da rosso netto, ma l'arbitro dà solo calcio d'angolo!

22' - Di Lorenzo scarica sul vertice dell'area a Fabian. Suggerimento per Insigne, sull'altro vertice: il tiro al volo termina lontano dal bersaglio.

21' - Lozano riceve in area, punta l'uomo, poi cerca Mertens. Anticipato il belga.

20' - Merino dà palla a Portu in verticale, ma il numero 7 è in fuorigioco.

19' - PORTU SPRECA! CHE OCCASIONE PER LA REAL SOCIEDAD! Willian José scappa via a Maksimovic e in campo aperto. Il brasiliano vede Portu tutto solo al centro, ma a porta spalancata il numero sette spedisce clamorosamente a lato.

17' - Allo stadio Diego Armando Maradona comincia a piovere forte: vedremo se il terreno di gioco ne risentirà.

16' - Portu porta palla, cerca spazio e scarica su Januzaj. Il sinistro del belga viene ribattuto da Insigne.

14' - Il Napoli rischia l'autogol. Cross per Willian José, ingabbiato da due. Mario Rui tocca palla mettendo fuori, non lontano dalla porta.

13' - WILLIAN JOSE'! La Real Sociedad affonda a destra. Cross basso, sponda e destro di Willian José: respinge Ospina.

12' - Apertura per Januzaj, che sfida Mario Rui. Sul cross allontana Fabian, poi Ospina riesce a farla sua.

11' - Il Napoli ora fa fatica ad uscire con il palleggio. Molto altro il pressing della Real Sociedad.

9' - Buona traccia del Napoli. Lozano riceve sulla destra, ma tarda per il cross. Mertens in area arriva solo a sfiorare.

8' -Avvio molto aggressivo della Real Sociedad, che sta mettendo in difficoltà il Napoli in questi primi minuti.

6' - Bella manovra del Napoli nello stretto, ma Insigne sbaglia l'ultimo passaggio. Potenziale occasione gettata al vento.

4'- Fabian perde un pallone sanguinoso al limite dell'area. Guevara raccoglie, libero, ma il suo destro è alto.

2' - PORTU! Willian José combina bene con l'ex Manchester United, che calcia verso la porta: blocca in due tempi Ospina.

1' - COMICIA LA PARTITA!

18.53 - Squadre in campo

18.50 - Lo speaker annuncia le formazioni, tutto pronto al Maradona di Napoli

18.41 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro la Real Sociedad è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ricordo di Paolo Rossi? Nell'82 vidi la partita col Brasile con mio zio e mio padre a Viareggio, furono momenti straordinari. Ero un bimbo, sognavo di diventare un calciatore. Per me è stato un punto di riferimento, persona straordinaria e grande calciatore".

La prima al 'Maradona' con una grande responsabilità. "La responsabilità è quella che tutti noi cerchiamo, per fare sempre bene. Il fatto di essere qui, all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, è un grande onore. E' una partita difficile, ma proveremo a fare il massimo e onorare il suo nome".

18.10 - Squadre in campo per il riscaldamento.

17.55 - Aumenta l'intensità della pioggia.

17.40 - FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli-Real Sociedad non sarà una partita come tutte le altre. Sarà la prima gara in assoluto allo stadio 'Diego Armando Maradona', nuova denominazione ratificata negli ultimi giorni. E, soprattutto, sarà il crocevia per il futuro europeo per i ragazzi di Gattuso. Note le formazioni ufficiali. In casa Napoli soltanto due cambi rispetto all'ultima uscita di campionato contro il Crotone: Maksimovic al posto di Manolas in difesa e Mertens al posto di Petagna in attacco. Risolto il ballottaggio sulla fascia destra: Lozano la spunta su Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino Zubimendi; Portu, Willian José, Januzaj

16:45 - Curiosità statistica in vista della gara di questa sera tra Napoli e Real Sociedad. David Ospina, che ha parato un rigore contro l'AZ alla quinta giornata, e Nacho Monreal della Real Sociedad hanno giocato nell'Arsenal dal 2014 al 2018.

16.35 - Il Napoli si prepara ad affrontare la sfida decisiva contro la Real Sociead, ma con quale formazione? Rino Gattuso dovrebbe schierare l'undici che gli dà maggiori garanzie: per questo si va verso la conferma di Ospina tra i pali e quella di Mario Rui sulla fascia sinistra. Out invece Manolas, che sarà rimpiazzato da Maksimovic. In attacco Politano dovrebbe vincere il ballottaggio con Lozano. Di seguito le probabili formazioni secondo Sky Sport.

16.15 - "Siamo la squadra che ha creato di più in Europa League". Le parole di Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, sottolineando la superiorità della sua squadra in tutte le gare, non vinte solo per scarsa concretezza sotto porta, trovano conferma nelle statistiche dell'Europa League. La squadra di Alguacil è quella che crea più palle gol di tutti nella competizione, superando l'Arsenal con 19,6 tiri di media a partita contro 18.8 (il Napoli è nono con 15,2). La Real Sociedad è anche la squadra che subisce meno: 6 tiri subiti di media a partita, anche in questo caso prima nella competizione.

Agli azzurri manca un punto, a meno di notizie sorprendenti dall'altra sfida con un mancato successo dell'AZ che potrebbe qualificare entrambe. E Gattuso non si aspettava uno scenario diverso: "Dal primo giorno del sorteggio sapevamo le difficoltà - le parole in conferenza - sono tutte squadre organizzate. Il Rijeka la meno forte ha creato difficoltà a tutti, l'AZ con gli stessi giocatori tranne uno ceduto perse lo Scudetto a 4 giornate dalla fine per differenza reti, la Real Sociedad sta facendo benissimo, sono squadre forti. Servirà un grande Napoli".

Gattuso dovrebbe proporre la formazione che finora gli ha dato più garanzie: Maksimovic potrebbe avere comunque spazio al fianco di Koulibaly, per il resto è recuperato Fabian che sembra favorito su Demme e il vero dubbio è per la fascia destra con Politano e Lozano che si giocano una maglia da titolare nel tridente con Mertens ed Insigne.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Real Sociedad! Tutto in 90 minuti. Il Napoli alla prima allo Stadio Diego Armando Maradona si gioca il primo mini-obiettivo stagionale contro la Real Sociedad, seconda in Liga, imbattuta dal ko dell'andata proprio contro gli azzurri e che in trasferta non perde praticamente da cinque mesi. Una sfida che anche Imanol Alguacil in conferenza stampa definisce da Champions, per lo spessore della rosa del Napoli ma anche per il gioco della sua squadra, la migliore dell'Europa League sia per occasioni create che concesse agli avversari, ma che in realtà sancirà solo chi delle due approderà ai sedicesimi di Europa League.