Matri non ha dubbi: “Oltre al Napoli, vi dico chi andrà in Champions”
Nel corso di un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri ha analizzato la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, soffermandosi sulle squadre in corsa e sulle prospettive delle ultime giornate di campionato.
Chi andrà in Champions? L’idea di Matri
"Le ultime due giornate non cambieranno la classifica attuale e in Champions, oltre a Inter e Napoli, andranno la Juventus e il Milan. Il vantaggio è minimo, ma il Milan ha due incontri alla sua portata e non li sbaglierà: i valori dei rossoneri verranno fuori. Anche la Juventus con Spalletti ce la farà: Luciano ha dato una svolta e il rientro di Vlahovic è stato una spinta perché là davanti mancava tanto un centravanti che finalizzasse il gioco. Con lui si è chiuso il cerchio e la Juve è tornata a correre. Con la Fiorentina e il Torino, però, non sarà tutto facile".
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