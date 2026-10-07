Lobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…”

Lobotka denuncia la fatica tra Slovacchia e Napoli: nove partite prima della prossima sosta e un calendario definito massacrante.

Stanislav Lobotka torna dagli impegni con la Slovacchia con tanti minuti nelle gambe e la consapevolezza di dover affrontare immediatamente un altro tour de force con il Napoli. Intervistato da Sport24, il centrocampista azzurro ha parlato apertamente della fatica provocata da un calendario che lascia pochissimo spazio al recupero. “Ho giocato quattro gare in diciassette giorni. Probabilmente, la gara più difficile dal punto di vista fisico è stata quella con le Isole Faroe. La superficie del campo era diversa così come il clima, l’ho sentita parecchio come gara. Anche se vengo pagato molto bene per giocare sono pur sempre un essere umano. Sento la fatica fisica poi anche quella dei voli. Anche se gioco solo un’ora e poi vengo cambiato, quel dispendio fisico è comunque importante”.

Lobotka tra Napoli e Slovacchia: “Nove partite, giochiamo ogni tre giorni. Lo stress è del tuo corpo”

Per Lobotka non ci sarà praticamente tempo per recuperare. A partire dalla sfida di sabato contro il Frosinone, il Napoli entrerà infatti in un periodo particolarmente intenso tra campionato e coppe. Il centrocampista slovacco ha sottolineato proprio le difficoltà nel conciliare gli impegni con il club e quelli della Nazionale: “Qualcuno potrebbe dire che la sosta per le nazionali potrebbe aiutare. Bisogna vedere se e quanto potrà essere come dicono. Ci sono 9 partite con il Napoli prima di giocare di nuovo con la nazionale. Giochiamo ogni tre giorni, il calendario è massacrante. Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo”. Un problema che, secondo Lobotka, trova conferma anche nel crescente numero di stop fisici: “Basta vedere quanti calciatori sono infortunati e quanti si sono fatti male durante gli impegni con le rispettive nazionali. Noi, come Slovacchia, non abbiamo 40-50 calciatori che possono ruotare nelle convocazioni. Si può fare ben poco, devi solo sperare di stare sempre in salute e non farti male”.