Lookman-Napoli, Il Mattino: "Sogno mai svanito, ma serve formula giusta"

L’esordio di Giovane, ieri a Torino, è stato un apostrofo azzurro tra le parole “calcio” e “mercato”. Ma non basta: il Napoli lo sa. Lo ricorda Il Mattino, che continua a fare il nome di Ademola Lookman per il mercato azzurro: "E quindi da oggi si ricomincia con la missione esterno, un elemento che a Conte serve inevitabilmente. Dopo aver ritrovato Lukaku - sarà Romelu il vero sostituto di Lucca nella seconda parte di questa stagione - alla squadra serve verve offensiva, come dimostrato anche nella sconfitta di ieri contro la Juventus.

Inevitabile continuare a sognare: Lookman fa parte di quel sogno. Ieri è entrato solo negli ultimi dieci minuti contro il Parma e crede di meritare di più. Quel di più che potrebbe anche trovare in azzurro. Ma servirebbe la formula giusta perché altrimenti tutto diventa complicato. Il Napoli ha le mani legate e questo lo ha spiegato bene anche Manna"