Lucca, spunta il Besiktas! Sky: "Con uscita di Abraham può accelerare"

"Il Besiktas aspetta l'uscita di Abraham - verso l'Aston Villa - per poter poi accelerare per Lucca". Lo scrive sui social il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Oltre al Benfica, dunque, su Lucca spunta anche il Besiktas.

"Il mercato del Napoli può sbloccarsi da un momento all’altro. Gli azzurri, che possono fare operazioni solamente a saldo zero, hanno chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri, ma devono prima cedere uno tra Lucca e Lang. E in questo senso, nelle ultime ore il Besiktas ha mostrato grande interesse per il primo, che potrebbe così lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo.

I turchi sono pronti ad accelerare per la punta ex Udinese, ma devono prima definire la cessione di Abraham verso l’Aston Villa: può nascere così un triangolo di mercato. A quel punto, il Besiktas potrà spingere con il Napoli per Lucca, provando anche a convincere il giocatore ad accettare la destinazione".