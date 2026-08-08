Tuttonapoli Napoli-Celta Vigo, presentazione e probabili formazioni: McTominay ancora in dubbio?

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Castel di Sangro 2026, le probabili formazioni di Napoli-Celta Vigo

E' il giorno di Napoli-Celta Vigo, quarto test del precampionato per la squadra di Massimiliano Allegri, il secondo del ritiro di Castel di Sangro. Alle 21 allo Stadio Teofilo Patini, dopo il test vinto 2-1 con l'Osasuna, andrà in scena l'amichevole probabilmente più importante di quest'estate, almeno per il livello degli avversari che disputeranno la prossima Europa League e da tempo hanno una qualità di gioco consolidata.

Le probabili formazioni di Napoli-Celta Vigo

Gli assenti saranno Sam Beukema, che prosegue il suo percorso individuali in palestra, e David Neres che è recuperato e ieri ha svolto tutto l'allenamento in gruppo col pallone, ma chiaramente deve ancora fare un po' di strada per mettersi al livello atletico dei compagni. Da capire se avrà invece dei minuti Kevin De Bruyne che si è aggregato da due giorni alla squadra anche se si è presentato in buonissime condizioni.

Rispetto all'ultimo test sono recuperati Rafa Marin e Scott McTominay anche se lo scozzese lamenta ancora un fastidio alla caviglia. Ieri a campo intero è stato provato il solito 4-3-3: Meret resta favorito su Milinkovic, poi Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera (provato al posto di Spinazzola che potrebbe subentrare). A centrocampo il terzetto composto da Lobotka che ritrova il suo passato, Anguissa e McTominay (o Vergara se non dovesse essere rischiato lo scozzese) ed in attacco Politano e Alisson ai lati di Hojlund. Difficilmente però si andrà oltre l'ora di gioco, anche per evitare sovraccarichi, e quindi ci sarà spazio per gran parte dell'organico.

Il Celta Vigo inizia il campionato una settimana prima e viene da un bel 4-1 al Sassuolo, ma potrebbe mescolare un po' le carte come preannunciato dal tecnico Giráldez: "Abbiamo giocato un primo tempo molto completo, uno dei migliori del precampionato, con solidità in difesa e buon gioco offensivo. Vogliamo che la stragrande maggioranza dei giocatori inizi la stagione avendo giocato 70-90 minuti in una partita. Chi ha giocato l'intera partita oggi non giocherà contro il Napoli". Gli spagnoli giocano con un 3-4-2-1 che Allegri ha anche contrapposto al 4-3-3 per provare evidentemente delle contrapposizione: out Vecino, potrebbero non partire dall'inizio Yoel Lago, Roman e Carreira che hanno fatto tutto il match col Sassuolo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominat; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Starfelt, M. Alonso; Gonzalez, Hugo, Febas, Alvaro; Iago Aspas, Swedberg; Jutgla. Allenatore: Giráldez

Dove vedere Napoli-Celta Vigo in tv, streaming e sul web

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Primafila, DAZN e OneFootball, tutte in modalità pay-per-view al costo di 9,99 euro. Per chi è già abbonato DAZN, l'acquisto è possibile dalla sezione "Pay-per-view" del proprio account; per i non abbonati, il match è acquistabile dalla pagina delle amichevoli estive sul sito DAZN. Tuttonapoli.net vi offrirà invece, come sempre, la diretta testuale della gara con un ampio pre e post-partita e sulla nostra Radio Tuttonapoli, prima radio tematica sul Napoli sempre live, potrete seguire il pre, le reaction ed i commenti del post-partita.