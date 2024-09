Lukaku-Juve, che intreccio: era stato scelto al posto di Vlahovic

La Juventus un anno fa voleva Romelu Lukaku. Lo ha atteso per mesi ma alla fine è rimasto Vlahovic. La dirigenza lo aveva scelto come sostituto di Vlahovic, come centravanti principe. Ideale per il gioco di Allegri, più funzionale del serbo per la capacità di difendere palla, creare spazi, far salire la squadra. Tutte qualità in cui l'ex Fiorentina non (ancora) brilla.

Per Giuntoli, che era appena arrivato, e per l'allora ds Manna, Lukaku era l'ideale. L'attaccante è stato accostato per mesi alla Juve, alla fine - a fine estate - è andato alla Roma. Un anno dopo, riecco Lukaku. Che torna a Torino, all'Allianz, con la maglia del Napoli, con il suo mentore Conte. Un intreccio di mercato a distanza di pochi mesi.