Lukaku lascia di nuovo Napoli: "Torna in Belgio, salterà le ultime di campionato"

Lukaku lascia di nuovo Napoli: "Torna in Belgio, salterà le ultime di campionato"TuttoNapoli.net
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di Arturo Minervini

Romelu Lukaku proseguirà il proprio percorso riabilitativo direttamente in Belgio. La decisione sarebbe stata presa in piena sintonia tra la SSC Napoli e la federazione belga, con l’obiettivo di consentire all’attaccante di completare il recupero nelle migliori condizioni possibili dopo i problemi accusati nelle ultime settimane.

Il bomber, dunque, non dovrebbe rientrare a disposizione per il finale di stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, Lukaku salterà le ultime due giornate di Serie A contro Pisa e Udinese, chiudendo così anzitempo la propria annata con la maglia azzurra. Una scelta condivisa da tutte le parti coinvolte, anche per evitare eventuali ricadute e permettere al centravanti belga di concentrarsi esclusivamente sul recupero fisico. Lukaku si allenerà al centro federale belga. 