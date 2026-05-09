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Ora manca solo Neres, che intanto sfoggia il nuovo look: il video sui social

Ora manca solo Neres, che intanto sfoggia il nuovo look: il video sui socialTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Brevi
di Daniele Rodia

Nuovo look per l'esterno brasiliano del Napoli David Neres: l'ex Benfica ed Ajax sarà l'ultimo recupero per Antonio Conte, probabilmente per qualche minuto tra le ultime due sfide con Pisa ed Udinese. Neres è stato protagonista assoluto nella prima parte della stagione del Napoli, soprattutto dopo la debacle con il Bologna.

Intanto ecco il suo nuovo look: