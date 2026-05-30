Lukaku: "Mio amore per Napoli resta immutato! Vogliono tenermi? Chiedetelo a loro. Su Conte..."

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Lukaku rassicura il Napoli: nessuna rottura, obiettivo tornare protagonista.

Dopo una breve parentesi a Montecarlo, Romelu Lukaku è tornato in Belgio per preparare il Mondiale e ha rilasciato una lunga intervista a Het Nieuwsblad: "Mi sento sempre più in forma. Abbiamo fatto dei test di sprint di recente, ho raggiunto 35,5 chilometri orari. L'ultima volta che sono stato così veloce è stato anni fa. L'unica cosa che mi manca sono le partite. Ma con la Nazionale stiamo facendo tutto il possibile per ritrovare il ritmo. Vengono organizzate partite apposta per me".

C'entra qualcosa il muscolo posteriore della coscia con il suo infortunio?

"No, a causa di un tendine vicino all'anca. È successo in precampionato, durante un allenamento con il Napoli contro l'Olympiacos. Io e Kevin de Bruyne stavamo pressando un difensore, abbiamo recuperato palla. Ho visto Kevin sulla sinistra, volevo passargli la palla, ma con la coda dell'occhio ho visto un'occasione per tirare e l'ho fatto, con il corpo completamente sbilanciato. Ho sentito il tendine dell'anca spezzarsi. Eppure, non mi sono preoccupato subito troppo. Riuscivo ancora ad alzare la gamba normalmente, quindi... Bruciava solo un po'. Qualche giorno dopo, mi sono sottoposto a una TAC. Pensavo che sarei rimasto fuori gioco per un mese, ma quando ho visto il dottore in corridoio, mi ha detto: 'No, no ... Il tuo tendine è andato'. A quel punto mi sono preparato mentalmente all'intervento chirurgico".

Il Napoli si è arrabbiato quando lei è stato in Belgio?

"Ho chiamato i membri del consiglio per dire che sarei tornato non appena mi fossi sentito meglio. Il mio corpo aveva bisogno di una pausa".

Ma il Napoli come l'ha presa?

"In Italia il calcio è passione e le polemiche non mancano mai. Da quando ho lasciato l'Inter qualche anno fa, intorno a me non c'è mai stata tranquillità. Non partecipo a queste cose. Lasciate che la gente viva la propria vita, ragazzi. Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: è tutto tranquillo. Non c'è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto".

Conte disse che era rimasto deluso da lei.

"Lasciate che la stampa parli. Io conosco la verità. L'allenatore e io abbiamo parlato. Lui mi conosce, sa che sono un vincente e che farei di tutto per dare il massimo. Non sono il tipo di giocatore che accetta passivamente i fatti e intasca lo stipendio senza fare nulla. Non sono fatto così. L'allenatore lo sa. Va tutto bene".

Eppure si pensava a una sua rottura con il Napoli.

"Sciocchezze. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un'opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui".

Il Napoli la vuole ancora?

"Dovreste chiederlo a loro. Ho avuto una prima stagione fantastica a Napoli, la seconda un po' meno, ma voglio rivivere quei momenti di successo. Non sto chiedendo di andarmene".