Allegri-Napoli, Schira: "Rallentamenti col Milan non lo mettono in discussione"

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Allegri-Napoli, accordo totale: biennale da 5 milioni con opzione.

Massimiliano Allegri e il Napoli hanno raggiunto un'intesa totale in vista della prossima stagione. L'accordo prevederebbe un contratto biennale da 5 milioni di euro netti all'anno, con un'opzione per il terzo anno. Un'intesa che confermerebbe la volontà del club azzurro di affidare all'allenatore livornese la guida del nuovo progetto tecnico. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista Nicolò Schira.

Nessun rischio per l'accordo tra Allegri e Napoli

Nonostante alcuni rallentamenti legati alla risoluzione definitiva del rapporto con il Milan, l'operazione non sarebbe in discussione. Le difficoltà burocratiche e contrattuali per liberare immediatamente Allegri non sembrano infatti compromettere il futuro accordo con il Napoli. La società partenopea resta fiduciosa e considera saldo il percorso che dovrebbe portare il tecnico toscano sulla panchina azzurra nei prossimi mesi. Chiarisce l'esperto di mercato.