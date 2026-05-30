Calciomercato Napoli, rinforzi in difesa: due pupilli di Allegri per la difesa a quattro

vedi letture

Allegri ha le idee chiare: modulo con la difesa a quattro e un reparto arretrato tutto da ricostruire. Gila e Gatti sono i profili in cima alla lista

Massimiliano Allegri ha già le idee chiare su come impostare il suo Napoli: si riparte dalla difesa a quattro. Secondo Il Mattino, il tecnico toscano ha intenzione di ridisegnare il reparto arretrato, considerato uno dei punti deboli della stagione appena conclusa. Troppi gli errori e le difficoltà accumulate in fase difensiva: serve una svolta, e Allegri vuole costruirla fin dalle fondamenta del mercato estivo.

Gila al Napoli, calciomercato 2026: il difensore della Lazio piace ad Allegri e a Manna

Il primo nome sulla lista è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio era già finito nel mirino del Napoli nelle scorse sessioni di mercato, e ora trova anche il gradimento di Allegri. Il profilo del difensore classe 2001 convince sia tecnicamente che anagraficamente, e il ds Manna sarebbe pronto a imbastire una trattativa con i biancocelesti per portarlo all'ombra del Vesuvio.

Gatti-Napoli, rumors di mercato: il difensore della Juventus può lasciare i bianconeri

Il secondo nome che torna prepotentemente d'attualità è quello di Federico Gatti. Il difensore della Juventus non ha la certezza di restare a Torino, e il Napoli rappresenterebbe per lui una destinazione di grande appeal. Secondo Il Mattino, Gatti andrebbe a completare un pacchetto di centrali di alto livello per gli standard del calcio italiano: affiancato a Gila, i due formerebbero una coppia solida e affidabile su cui Allegri potrebbe costruire la nuova identità difensiva azzurra