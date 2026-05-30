Napoli su Vlahovic! E' in scadenza con la Juve ed è il sogno di Allegri
Il grande nome per l'attacco del Napoli è quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, il cui contratto con la Juventus è in scadenza, è considerato uno dei profili preferiti da Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto offensivo azzurro. Un legame, quello tra i due, già collaudato: nella stagione 2023-24, nonostante un anno tutt'altro che semplice, Vlahovic riuscì a mettere a segno ben 18 reti con il tecnico toscano in panchina.
Vlahovic al Napoli: operazione difficile, c'è l'ostacolo Hojlund già riscattato
Nonostante l'interesse concreto, l'operazione si presenta tutt'altro che semplice. Secondo Il Mattino, si tratterebbe di un investimento economicamente impegnativo, tanto da restare per ora nel campo della fantamercato. A complicare ulteriormente lo scenario c'è la presenza di Hojlund, attaccante danese appena riscattato dal club con una prima tranche già versata allo United. Il Napoli dovrà quindi fare i conti con i propri impegni finanziari già assunti prima di impostare qualsiasi trattativa.
Saelemaekers e il mercato estivo del Napoli: la squadra pronta per Dimaro e Castel di Sangro
Oltre a Vlahovic, in casa Napoli si valutano anche profili per la fascia offensiva: tra i nomi accostati agli azzurri spunta quello di Alexis Saelemaekers, esterno belga che potrebbe fare al caso della nuova gestione tecnica. L'obiettivo dichiarato della società è quello di consegnare al nuovo allenatore una rosa già competitiva in vista dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, permettendo così di lavorare su una base solida fin dal primo giorno di preparazione.
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