Scozia-Curaçao, problemi per Gilmour: out al 42'! I dettagli

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Scozia-Curaçao 1-1 dopo il primo tempo: problemi al ginocchio per Gilmour.

Terrmina 1-1 il primo tempo tra Scozia e Curaçao l'amichevole internazionale che si sta disputando a Glasgow in preparazione ai prossimi Mondiali. Gli ospiti sono stati capaci di passare in vantaggio grazie a una brillante iniziativa personale di Tahith Chong, autore di una splendida rete che ha sorpreso la difesa scozzese. L'equilibrio del match è cambiato dopo l'espulsione di Locadia, arrivata in seguito all'intervento del VAR che ha portato alla revisione dell'azione da parte dell'arbitro. La Scozia ha così potuto sfruttare la superiorità numerica negli ultimi minuti della prima frazione, trovando il gol del pareggio con Curtis in pieno recupero.

Problemi al ginocchio per Gilmour

Da segnalare anche l'uscita anticipata di Billy Gilmour, il centrocampista scozzese del Napoli è stato sostituito al 42' in via precauzionale dopo aver accusato un problema al ginocchio. Al suo posto è entrato proprio l'autore del gol del momentaneo pareggio Findlay Curtis. Attesa nelle prossime ore per conoscere le condizioni dell'azzurro.