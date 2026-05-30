Lucca verso l'addio, Lang resta con Allegri: la situazione dei rientri
In casa Napoli si ragiona già sul mercato estivo e uno dei nomi più caldi è quello di Noa Lang. L'ala olandese, attualmente impegnata con la sua nazionale, potrebbe trovare nuova linfa sotto la guida di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese avrebbe intenzione di puntare su di lui per costruire il suo Napoli, sfruttando la pausa post-Mondiale per pianificare la prossima stagione.
Lorenzo Lucca via dal Napoli: le ultime notizie sul futuro dell'attaccante
Diverso il discorso per Lorenzo Lucca. Il centravanti, seguito in passato anche da Allegri ai tempi del Milan, difficilmente indosserà ancora la maglia azzurra la prossima stagione. L'attaccante avrebbe espresso la preferenza di restare in Inghilterra, e le parti dovranno trovare un accordo economico che soddisfi il club partenopeo. Le possibilità di una permanenza sembrano al momento molto ridotte.
Calciomercato Napoli estate 2026: cessioni e rientri dai prestiti
A fare il punto della situazione è Il Mattino, secondo cui in estate rientreranno alla base diversi giocatori attualmente in prestito. Tra questi proprio Lang e Lucca, con destini però opposti: mentre per l'olandese si aprono scenari di rilancio sotto Allegri, per l'ex Udinese la separazione sembra ormai quasi certa. Il Napoli dovrà valutare attentamente le offerte in arrivo per massimizzare il ricavo dalla cessione.
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