Manca un rigore al Napoli? Moviola Cds: "Dubbi su contatto con McTominay"

vedi letture

Dubbi su un rigore mancato, non assegnato al Napoli. Voto 5,5 a Fabbri nella moviola del Corriere dello Sport che fa riferimento proprio all'episodio che ha visto protagonista il centrocampista di Conte. "La soglia alta del fallo è una cosa; non fischiare i falli che ci stanno un’altra. Non parliamo del paragone fra due arbitri (l’ultimo che ci viene in mente: Doveri a San Siro, rigore perso a parte), ma dello stesso arbitro - Fabbri - all’interno della stessa partita.

Addirittura, nella stessa azione: se la trattenuta per il braccio destro di Delprato su McTominay non è rigore (ci sarebbe da discutere parecchio, ma tanto si tolgono rigori netti, vedi Juve-Cremonese), perché dovrebbe esserlo il corpo a corpo fra Lucca e Valenti qualche attimo prima, che è molto meno? Ancora: perché Lucca-Valenti è fallo e tanti altri contatti nel corso della partita sono stati lasciati correre? La trattenuta di Delprato su McTominay, senza il (non) fallo precedente, sarebbe stata oggetto quantomeno di una riflessione. Così come la spallata, a pallone lontano, di Estevez su McTominay, poco per il rigore ma... Valenti-Di Lorenzo nel primo tempo, una leggera trattenuta c’è. Da VAR? No, ma comunque Gariglio è quello che ha tolto un rigore netto alla Cremonese".