Ultim'ora Zeballos-Napoli, si accelera! Romano: "Agente già in Italia e prima offerta al Boca"

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Napoli-Zeballos, accordo con il giocatore: ora si tratta con il Boca Juniors.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione e accelera per Exequiel Zeballos. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal giornalista esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ai microfoni di DAZN, il club azzurro ha già raggiunto un'intesa di massima con l'esterno del Boca Juniors, che avrebbe scelto il progetto partenopeo nonostante le ricche offerte ricevute dall'estero. In queste ore l'agente del calciatore è in Italia per definire gli ultimi dettagli contrattuali.

Zeballos ha detto sì al Napoli

"Il Napoli in queste ore è attivo per programmare il futuro sulle fasce. Già prenotato un acquisto da fare appena potrà completare le cessioni, si tratta di Exequiel Zeballos, esterno 24enne del Boca Juniors che ha detto sì al Napoli. Il suo agente è in Italia in queste ore per blindare l'accordo sul contratto ma è praticamente tutto fatto tra Zeballos e il Napoli. Il giocatore ha scelto Napoli nonostante un'offerta molto importante e molto ricca dalla Russia. Anche dalla Germania lo hanno contattato, ma Zeballos da fine maggio, in gran segreto, ha scelto di aspettare il Napoli. Adesso serve l'accordo tra Napoli e Boca Juniors ed è già iniziata la trattativa: la prima offerta tocca i 10 milioni di dollari, ma il Napoli potrà chiudere l'operazione solo se e quando completerà delle cessioni come quella di Noa Lang."