Manna scatenato per rinforzare la difesa: dopo Marianucci ha già fissato la nuova priorità

Non solo Luca Marianucci (bloccato dall'Empoli): il restyling della difesa del Napoli continua. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela il nuovo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato: "Il ds Manna monitora con attenzione Sam Beukema, 26 anni, olandese, da due stagioni pilastro del Bologna, prima con Thiago Motta e ora con Italiano. Un giocatore seguito con interesse e particolarmente apprezzato per le sue qualità, evidenti, e per la crescita mostrata dal suo arrivo in Italia nel 2023, dopo la fine dell’avventura all’Az Alkmaar.

Beukema è la prima scelta per la difesa in vista della prossima stagione. Indice di gradimento altissimo. Il Napoli, infatti, lavora già ora all'arrivo di un nuovo centrale che vada a rinforzare l'organico che il prossimo anno, fidandosi dell'attuale racconto della classifica, vedrà la musichetta Champions tornare al Maradona. Servirà dunque una rosa profonda, più ampia, di qualità".