Mariani 'punito' per l'errore su rigore Inter: verrà spedito per un pò in Serie B

vedi letture

Dovrà praticamente fare un passo indietro. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri.

Anche Maurizio Mariani dovrà “scontare” una penitenza. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore di gara sarà punito per gli errori in Inter-Napoli e verrà spedito per qualche gara in Serie B: "Dovrà praticamente fare un passo indietro. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri.

Il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianluca Rocchi il giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ in Serie B. Ripartirà con la… rincorsa per poi rivedere i campi di Serie A successivamente, a data da destinarsi. Maurizio Mariani verrà “retrocesso” per un po’ fra i cadetti, un po’ com’è successo in passato per molti (e c’è chi in B è rimasto, un “celebre” varista)".