Mazzarri ed il rimpianto Osimhen: la frase su Victor ai suoi collaboratori

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI DILAGA 4-1 A BARI ED AGGANCIA I PLAYOFF: IN EVIDENZA VIGLIOTTI Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. Il Napoli Primavera ha battuto il Bari per 4-1 nella 18esima giornata del campionato Primavera 2 al centro sportivo "Palmiotta" di Modugno. LE ALTRE DI A CAGLIARI, DUE GOL IN TRE PRESENZE PER GAETANO: "CI SIAMO E CONTINUEREMO A ESSERCI" Attraverso i propri canali social il centrocampista rossoblù Gianluca Gaetano ha commentato così la partita pareggiata questo pomeriggio contro l'Udinese: "Un punto molto importante per continuare a lottare. Ancora una dimostrazione di grande... Attraverso i propri canali social il centrocampista rossoblù Gianluca Gaetano ha commentato così la partita pareggiata questo pomeriggio contro l'Udinese: "Un punto molto importante per continuare a lottare. Ancora una dimostrazione di grande...